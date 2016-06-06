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Dünya

Kunduzlar kasabayı yedi bitirdi!

Zurndof kasabasının belediye başkanı, kunduzların kasabada kendilerine cennet kurduğunu söyledikunduz, zurndof, avusturya

06 Haziran 2016 03:25

Avusturya'nın Zurndof kasabasında, yetkililer kunduzların bölgeye 850 bin dolarlık verdiğini açıkladı.

Kurier gazetesine konuşan Belediye Başkanı Werner Friedl, “Kunduzlar burada kendilerine bir cennet oluşturdular. En az 200 hayvan olduğuna eminiz” dedi.

Sputnik'in haberine göre; kunduzların avlanmasına karşı olduğunu belirten Friedl, yetkililerin uygun yöntemler bulmak için çaba göstermeleri gerektiğine dikkat çekerek, “Artık kış uykusundan uyanmalılar” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl kunduzları korumak için bir ‘yönetim’ programı uygulamaya başlayan Avusturya hükümeti, artan hayvan nüfusu sebebiyle sıklıkla eleştiriliyor.

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