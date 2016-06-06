Kunduzlar kasabayı yedi bitirdi!

Avusturya'nın Zurndof kasabasında, yetkililer kunduzların bölgeye 850 bin dolarlık verdiğini açıkladı.

Kurier gazetesine konuşan Belediye Başkanı Werner Friedl, “Kunduzlar burada kendilerine bir cennet oluşturdular. En az 200 hayvan olduğuna eminiz” dedi.

Sputnik'in haberine göre; kunduzların avlanmasına karşı olduğunu belirten Friedl, yetkililerin uygun yöntemler bulmak için çaba göstermeleri gerektiğine dikkat çekerek, “Artık kış uykusundan uyanmalılar” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl kunduzları korumak için bir ‘yönetim’ programı uygulamaya başlayan Avusturya hükümeti, artan hayvan nüfusu sebebiyle sıklıkla eleştiriliyor.