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Yaşam

Kundaklama prostestosu

"Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm Projesi"ne karşı çıkan bir grup, kurdukları büronun kundaklandığını öne sürerek protesto eylemi yaptı.

24 Ağustos 2008 03:00

Barınma Hakkı Bürosu önünde toplanan gruptakiler adana açıklama yapan avukat Ender Büyükçulha, proje kapsamına giren gecekondusu bulunanların "mecbur kaldıkları için" bunları inşa ettiklerini söyledi.
Ankara Büyükşehir Belediyesinin projeye ilişkin uygulamalarını eleştiren Büyükçulha, "Hiçbir belediye yetkilisinin halkın sorunlarını dinlemediğini, taleplerini sormadığını" öne sürdü. Büyükçulha, "Büromuzu yaktılar ama buradan gitmeyeceğiz" diye konuştu.
KESK Başkanı Sami Evren, ODTÜ Mezunları Derneği Başkanı Himmet Şahin ve Halkevlerinden bir grup da eylemcilere destek verdi.
Gruptakiler, büroda dün gece çıkan yangının "kundaklama" olduğunu öne sürdüler. Yangın sırasında iki ördeğin dumandan öldüğünü iddia eden eylemciler, getirdikleri 4 ördeği büro yanındaki su birikintisine bıraktılar.
Daha sonra TRT kavşağına kadar yürümek isteyen gruptakilere Çevik Kuvvet ekipleri engel oldu.

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