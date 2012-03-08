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Kumrular şüphelisi 1 kişi gözaltına alındı

Ankara Kumrular Caddesi'nde 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

08 Mart 2012 19:12

 

T24 - Ankara Kumrular Caddesi'nde 5 kişinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
 

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan kişi, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

Kızılay'ın Kumrular Caddesin'de ne olmuştu?

 

20 Eylül 2011'de, Ankara'nın en yoğun semtlerinden olan Kızılay'ın Kumrular ceddesinde saat 11.00  gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 33 kişi de yaralanmıştı. olayın ardından, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Parça tesirli bir bombanın patlatılması suretiyle büyük can ve mal kaybına neden olacak bir eylemin yapılması terör eylemi olarak değerlendirilmişti.

 

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