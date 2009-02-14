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Yaşam

Kumrular da 14 Şubat kutluyor

14 Şubat Sevgililer Günü, Türkiye ve dünyada aşk sözcükleri ve tutkunun göstergesi kırmızı güller eşliğinde kutlanıyor

14 Şubat 2009 02:00

Tempo24

14 Şubat Sevgililer Günü, Türkiye ve dünyada aşk sözcükleri ve tutkunun göstergesi kırmızı güller eşliğinde kutlanıyor

Dünyada 14 Şubat heyecanı - FOTOGALERİ

Kimisine göre, tüketim toplumunun icadı olan bir çılgınlık ya da 'para tuzağı', kimine göre ise, sevgiliye en güzel günün yaşatılacağı bir fırsat. 14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı...

Bugün aşkına bir 'güzellik' yapmak isteyen herkes küçük ya da büyük hediyeler aldı, günler öncesinden ayırtılan restoran masaları için son kontrolleri yaptı, traşlar olundu, kuaförlere gidildi. Kısacası sevgiliye biraz daha güzel ya da yakışıklı görünmek için son kozlar çekildi...

Dünyanın çeşitli noktalarında bu geceye özel organizasyonlar düzenlenirken, ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'na Sevgililer Günü dolayısıyla dev bir kalp yerleştirildi. Her gün binlerce turistin ziyaret ettiği ünlü Times Meydanı'na konulan metalden yapılmış kalp şeklindeki figür, ziyaretçilerin hatıra fotoğrafı çektirmesi için tasarlandı.



Hindistan'da sağcı ve milliyetçi parti yandaşları sokaklara dökülerek, Sevgililer Günü için tasarlanmış poster ve kartları ateşe verip, '14 Şubat'ı kutlayanlara engel olmak için elimizden geleni yapacağız' mesajı verdi.

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