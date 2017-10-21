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Kumluca'da 3 noktada orman yangını

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Kumluca İlçesi'nde 3 noktada çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı

21 Ekim 2017 13:38

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Kumluca İlçesi\'nde 3 noktada çıkan orman yangını karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kumluca\'ya bağlı 50\'nci Yıl Mahallesi\'nde saat 07.00 sıralarında 3 noktada orman yangını çıktı. Yangın söndürme helikopteri, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü\'ne bağlı arazözler ve iş makineleri, Büyükşehir Belediyesi Kumluca Birimi itfaiye ekipleri ve orman işçileriyle yangına müdahale edildi. Yerleşim yerlerine 1 kilometre uzaklıktaki yangın, ekiplerin yoğun çalışmasının ardından kontrol altına alındı. 1 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü yangınla ilgili kasıt ihtimaline karşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

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