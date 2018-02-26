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Kumluca- Antalya yolunda heyelan devam ediyor

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde, duble yol çalışmalarının yapıldığı D- 400 yolu üzerinde, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi

26 Şubat 2018 15:17

Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde, duble yol çalışmalarının yapıldığı D- 400 yolu üzerinde, heyelan nedeniyle çökme meydana geldi. Yaklaşık 25- 30 metre göçen yolda, heyelan yer yer sürüyor.
Antalya- Kumluca D- 400 yolunun 20\'nci kilometresi Yazır Mahallesi Yenbey mevkisinde, dün saat 16.30 sıralarında, heyelan meydana geldi. Karayolları Bölge Müdürlüğü\'nce yapılan ihaleyi alan firmanın duble yol çalışmalarını yürüttüğü bölgede meydana gelen heyelan nedeniyle D- 400 yolu ulaşıma kapandı. Heyelanın, 3 gündür devam eden yağıştan kaynaklanmış olabileceği tahmin ediliyor. Yaklaşık 25- 30 metre çöken yolda, heyelanın yer yer devam ettiği belirtildi.
Karayolları ekipleri, bölgede önlem alırken, yolun ulaşıma kapanması nedeniyle alternatif güzergahlarda düzenleme çalışmaları başlatıldı. Kumluca- Antalya yönünü kullanacak sürücüler, Yazır Mahallesi\'nden geçen yola veya Adrasan ile Olimpos arasındaki servis yoluna yönlendiriliyor. Örtü altı üretimin önemli merkezlerinden Kumluca\'dan sebze ve meyve sevkiyatı yapan ağır tonajlı araçların sürücüleri ise Elmalı- Korkuteli yolundan ulaşım sağlamaya çalışıyor.
Yol açma çalışmalarının uzun sürebileceği ihtimali üzerine servis yolunda, trafik işaretleme ve düzenleme çalışmaları yapılmaya başlandı. Yolun heyelan nedeniyle kapanması Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinden de ulaşımı önemli ölçüde etkiledi. 

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