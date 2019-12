-KUMLU: TÜRK-İŞ'E KIZIYORLAR ANKARA (A.A) - 12.03.2011 - Türk-İş Genel Başkanı Mustafa Kumlu, ''AK Parti olsun, CHP olsun Türk-İş'in niçin kendi yanında olmadığı ile ilgili kızgınlık içindedir. Onların bu kızgınlıkları, CHP'nin DİSK'te, AK Parti'nin Hak-İş'te bulduğunu Türk-İş'te bulamamasından kaynaklanmaktadır'' dedi. Kumlu, Sağlık-İş Sendikası 18. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, son Türk-İş Genel Kurulu'nun yapıldığı Aralık 2007'den bu yana emeğe ve emeğin kazanımlarına sürekli bir saldırı olduğunu savundu. İşverenlerin, çalışanların haklarını geriletecek taleplerde bulunduklarını anlatan Kumlu, şöyle konuştu: ''İşverenler, Torba Yasa'da yer alan, girişimlerimiz sonucu tekriri müzakere ile geri çekilen düzenlemelerin hepsini hala istiyor. Ayrıca asgari ücretin bölgeselleşmesini, kıdem tazminatının budanmasını istiyor. İstiyor da istiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bunların hepsine sıcak bakıyor. Sanki tepemizde bir kara bulut var. Her fırsatta canımızı yakmaya çalışıyor. Bu öyle bir bakış açısı ki, ülkenin bütün sorunlarının çözümü, işçi haklarının budanmasında görülüyor. İstedikleri 'ucuz emek', 'güvencesiz çalışma'. Bu nasıl iş arkadaşlar? Bizim istediğimiz hiçbir şey olmuyor, işverenlerin istediği her şey anında yapılmaya çalışılıyor. Bu nasıl iş? Ben cevap vereyim, bu iş, iyi iş değil. Bunun iyi bir iş olmadığını, endüstri ilişkilerine sadece işveren gözlüğü ile bakanlar da bir gün anlayacak. Anlayacak da dilerim vakitlice anlar.'' Yaklaşan milletvekili genel seçimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Kumlu, Türk-İş'in, bütün siyasi partilere aynı mesafede olduğunu ve bu duruşun bir tüzük hükmünden kaynaklandığını vurguladı. Türk-İş Tüzüğü'nün 2. maddesiyle, konfederasyonun siyasal partilere karşı bağımsızlığının hükme bağlandığına dikkati çeken Kumlu, şunları kaydetti: ''Son 3 yıldır ülkemizde çeşitli vesilelerle yaratılmak istenen tüm kategorize etme çabaları Türk-İş yönetimince bu hüküm temelinde bertaraf edilmiştir. Yine bu hüküm temelinde Türk-İş, hükümetlerin doğru yaptıklarını takdir etmiş, yanlış yaptıklarına da sonuna kadar karşı çıkmıştır. Türk-İş, 2008 yılı başından bu yana irili ufaklı 24 eylemliliğin içinde olmuştur. Ama bu eylemlerin ve diğer karşı çıkışların tümü, hedeflenen hak ve çıkarlar için yapılmış, tüm baskılara rağmen hangi siyasi partiden ya da siyasi oluşumdan gelirse gelsin eylemlerimizi o veya bu şeklide politize etme gayretleri bertaraf edilmiştir. Altını çiziyorum, hiçbir siyasi parti bizde aradığını bulamayacaktır, Türk-İş hiçbir siyasi partinin güdümünde ya da o siyasi partinin çıkarları için eylemlilik içinde olmayacaktır. Türk-İş, tüm siyasi patilere karşı bağımsızılığını korumaya devam edecektir. Türk-İş, üye 35 sendikasıyla tabanında her türlü görüşü barındıran bir Türkiye mozaiğidir. Türk-İş yönetimi de bu mozaiğin bir ürünüdür.'' Seçim döneminde tüm siyasi partilerden sorumlu ve düzeyli bir üslup beklediklerini vurgulayan Kumlu, aday adaylığını açıklayan Basın-İş Genel Başkanı Yakup Akkaya, DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi ve Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu'ya başarı diledi.