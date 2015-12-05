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Kumkapı'daki Yabancılar Misafirhanesi'nde yatak ve yorganlar ateşe verildi

Misafirhanede kalan yabancıların binanın camına çıkarak slogan attıkları belirtildi

05 Aralık 2015 01:23

İstanbul Kumkapı'da bulunan Yabancılar Şube Müdürlüğü Misafirhanesi'nde kalanların koğuşlardaki yatak ve yorganları ateşe verdiği belirtildi. 

İHA'daki habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Yabancılar Şube Müdürlüğü Misafirhanesi'nde isyan çıktı. Misafirhanede sınır dışı edilmeyi bekleyen yabancılar isyan ile birlikte kaldıkları koğuşlardaki yatak ve yorganları ateşe verdi.

Alev alan koğuşlar misafirhanenin ikinci katında yangın çıkmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine Fatih ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede söndürülürken soğutma çalışmaları başlatıldı.

Öte yandan, emniyet birimleri de misafirhanenin çevresinde geniş çaplı güvenlik tedbiri aldı. Misafirhanede kalan yabancılar binanın camına çıkarak slogan attıkları gözlendi.

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