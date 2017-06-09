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Yaşam

Kumkapı'da metruk bina çöktü

Enkazın altında bir çocuk bulunduğu iddiası olay yerinde çalışma yapan yetkililerce doğrulanmadı

09 Haziran 2017 19:53

İstanbul Kumkapı'da 4 katlı metruk bir bina çöktü. Sokaktan geçen vatandaşların son anda kurtulduğu olayda 2 araç yıkıntılar nedeniyle hasar gördü.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, Muhsine Hatun Mahallesi Fındıkkıran Sokak'ta bulunan 4 katlı metruk bir bina saat 16.30 sıralarında büyük bir gürültüyle çöktü. Yoldan geçen vatandaşlar son anda kaçarak enkaz altında kalmaktan kurtuldu.

Çökme üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Çöken binanın çevresindeki bazı araçlar hasar gördü. Enkazın altında bir çocuk bulunduğu iddiası olay yerinde çalışma yapan yetkililerce doğrulanmadı. Çocuğun kaçıp kurtulduğu bildirildi.

Sokağa kimse yaklaştırılmazken, arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.

 

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