Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nın yeniden yapımına karar verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrasya Tüp Geçidi projesinin bağlantı yolları üzerinde bulunduğu için yıkılan Kumkapı Balıkçılar Çarşısı'nın 'Yenikapı Balıkçılar Çarşısı" adıyla yeniden yapılması için karar aldığı bildirildi.

DHA'nın haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak ayı oturumlarında oy çokluğu ile alınan karara göre, yıkılan sosyal tesisler ve cami yerine, kafeterya, balık satış ofisleri, rekrasyon alanları ve otoparklar yapılacak. Yaklaşık iki kat yükseklikte olacak proje, denize sıfır inşa edilecek.

"Kıyı Kanunu’na aykırı"

Yapılan projeye ’ret’ oyu veren CHP Grubu adına konuşan Meclis üyesi Esin Hacıalioğlu, projenin Kıyı Kanunu’na aykırı olduğunu savunarak, "Daha fazla alışveriş alanı yaratmak için çarşıyı kenara alalım derken, kentliyi düşünün, 3-5 kişiyi değil. Bırakın kentin nefes alacağı yerler olsun" diye konuştu.

Bakanlar Kurulu 'yenileme alanı' ilan etmişti

CHP’nin itirazlarına yanıt veren AK Partili İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler, söz konusu alanın, Bakanlar Kurulu tarafından 2007 yılında ’yenileme alanı’ ilan edildiğini vurguladı. Balık halinin taşınması ile bölgenin boş kaldığını belirten Diler, yeni yapılacak projenin "Mevcut dükkanların yenilenmesi ve ticaretin devam etmesi için yapılan bir proje" olduğunu dile getirdi.

İSKİ uyardı

Yaklaşık 44 bin metrekarelik alanda yapılacak proje için hazırlanan raporda görüş bildiren İSKİ Genel Müdürlüğü, "alandan içme suyu hatlarının geçtiğini, söz konusu hatların geçtiği güzergahların yol veya yeşil alan olarak korunması gerektiği" uyarısında bulundu. Öte yandan, arazide yapılacak her türlü kazının İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü denetiminde yapılması gerektiğinin de altı çizildi.