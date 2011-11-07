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Yaşam

Kumkapı Balık Hali taşınıyor İSTANBUL (A.A)

07 Kasım 2011 13:14

-Kumkapı Balık Hali taşınıyor İSTANBUL (A.A) - 07.11.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali Müdür Yardımcısı Mehmet Uçar, ''Balık halinin kurulduğu dönemde 15-20 bin ton su ürünü gelirken, bugün 15 milyonluk nüfusu bulunan İstanbul'da yıllık ortalama 40 bin ton su ürünü geliyor. Bu nedenle hal, artık ihtiyacı karşılamıyor'' dedi. Uçar, yaklaşık 30 yıldır hizmet veren Kumkapı'daki Su Ürünleri Hali'nin, Gürpınar'da inşa edilmesi çalışmalarının sürdüğünü anlattı. Kumkapı'daki balık halinin, 1983 yılında İstanbul'un nüfusuna göre kurulduğunu belirten Uçar, ''Balık halinin kurulduğu dönemde 15-20 bin ton su ürünü gelirken, bugün 15 milyonluk nüfusu bulunan İstanbul'da yıllık ortalama 40 bin ton su ürünü geliyor. Bu nedenle hal, artık ihtiyacı karşılamıyor'' dedi. Uçar, Avrupa'daki hallerde taze balıkçılığın yapılmadığını, balığın 1 veya 2 gün muhafaza edildikten sonra satıldığını ifade ederek, İstanbul'daki hale gelen balıkların geldiği gün pazarlandığını, ancak yeni yapılacak balık halinde bazı türlerin muhafaza edildikten sonra satılabileceğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin 2009 yılında Kumkapı'daki Su Ürünleri Hali'nin Gürpınar'a taşınmasıyla ilgili karar verdiğini hatırlatan Uçar, halin planlara işlenmesi çalışmalarının gerçekleştirildiğini ve yeni halin ihalelerinin bu ay içerisinde yapılacağını kaydetti.

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