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Ekonomi

Kümes hayvancılığı üretim istatistikleri açıklandı ANKARA (A.A)

14 Eylül 2011 14:19

-Kümes hayvancılığı üretim istatistikleri açıklandı ANKARA (A.A) - 14.09.2011 - Türkiye'de tavuk eti üretimi bu yılın Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10,3 artarak, 149 bin 612 ton oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 Yılı Temmuz ayına ilişkin ''Kümes Hayvancılığı Üretim İstatistikleri''ni açıkladı. TÜİK rakamlarına göre, Temmuzda 149 bin 612 ton tavuk eti üretildi. Tavuk eti üretimi Temmuzda geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 10,3, bir önceki aya göre ise yüzde 1,3 artış gösterdi. Tavuk yumurtası üretimi de Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,7 artarak yaklaşık 1,05 milyar adet oldu. Yumurta üretimi bir önceki aya göre de yüzde 2,4 artış kaydetti. Kesilen tavuk sayısı ise Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 4,7, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 14,3 arttı. Kesilen tavuk sayısı yaklaşık 91 milyon adet olarak hesaplandı.

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