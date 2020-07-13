Küme düşme potası alev alev!

Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Kasımpaşa'nın gollerini 53. dakikada Haris Hajradinovic ve 78. dakikada Anıl Koç kaydetti.
Kasımpaşa'da Mame Thiam 90. dakikada penaltı kaçırdı.
Bu sonucun ardından Kasımpaşa puanını 39'a çıkardı. Çaykur Rizespor ise 32 puanda kaldı. Karadeniz ekibinin ligde kalma mücadelesi son 2 haftada devam edecek.
Kayserispor 1 puan aldı
Sahasında Gaziantep FK'yi konuk eden Kayserispor, geriye düştüğü ve dokuz kişi kaldığı maçta uzatmada bulduğu golle rakibi ile berabere kalmayı başardı.
Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor, sahasında Gaziantep FK’yi konuk etti. Maxim’in 62. dakikada attığı şık golle geriye düşen Kayserispor, önce Mensah’ın sonra Diego’nun kırmızı kart görmesiyle dokuz kişi kaldı. Kayserispor, 90+2. dakikada Kravetz’in kafa golü ile bir puanı hanesine yazdırdı.
Uzatmada attığı bu golle ligde kalma umutlarını taze tutan Kayserispor, son iki haftada Medipol Başakşehir ile deplasmanda ve Trabzonspor ile sahasında oynayacak.