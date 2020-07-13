Küme düşme potası alev alev!

Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor, sahasında Gaziantep FK’yi konuk etti. Maxim’in 62. dakikada attığı şık golle geriye düşen Kayserispor, önce Mensah’ın sonra Diego’nun kırmızı kart görmesiyle dokuz kişi kaldı. Kayserispor, 90+2. dakikada Kravetz’in kafa golü ile bir puanı hanesine yazdırdı.

Uzatmada attığı bu golle ligde kalma umutlarını taze tutan Kayserispor, son iki haftada Medipol Başakşehir ile deplasmanda ve Trabzonspor ile sahasında oynayacak.