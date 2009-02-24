Küme düşme hattındalar



Turkcell Süper Lig'in ikinci bölümü göz önüne alınarak yapılan puanlamada Galatasaray ile Fenerbahçe küme düşme hattında yer alıyor.



Ligde ilk 16 haftanın ardından verilen aradan sonra 2009 yılında başlayan ikinci bölümde bugüne dek takımlar 5 maç oynadı. Bu 5 maç göz önüne alınarak oluşturulan puan durumunda son haftalarda başarısız sonuçlar alan Galatasaray ve Fenerbahçe ligin son sıralarında yer aldı.



GALATASARAY SADECE 1 GALİBİYET ALDI



Ligin ilk bölümünü 16 maçta 33 puan toplayarak 3. sırada tamamlayan Galatasaray, ikinci bölümde ise taraftarlarına büyük bir hayal kırıklığı yaşatarak 5 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Maçlarının 3'ünde sahadan mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, 1 kez berabere kalıp 4 puan topladı ve ikinci bölüm puan durumunda 17. sıraya indi.



FENERBAHÇE, GALATASARAY'I TAKİP EDİYOR



Fenerbahçe ise aynı bölümde 5 maçta yine ezeli rakibi gibi sadece 1 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 2 beraberlik, 2 de mağlubiyet alıp 5 puan toplayabildi. Ligin ilk bölümünü 32 puanla 4. bitiren sarı-lacivertliler, ikinci bölümde kendisi gibi 5'er puan toplayan Gaziantepspor ve Hacettepe'yi averajla geçerek 14. olabildi.



SİVASSPOR VE BEŞİKTAŞ ÖNDE GİDİYOR



İkinci bölümün puan tablosunda 11'er puan toplayan lig lideri Sivasspor ile Beşiktaş aynı averajla ilk sırayı paylaştı. İkinci bölümde oynadıkları 5 maçta 3 galibiyet, 2 de beraberlik alan iki takım, 6'şar gol atıp, sadece 1'er gol yedi ve zirvede yer aldı.



GENÇLERBİRLİĞİ 10, ANKARASPOR İSE 3 PUAN TOPLADI



Gençlerbirliği, 10 puanla 3. sırada yer alırken, Bursaspor ve Antalyaspor da 9'ar puan toplayıp, ikinci bölümün en başarılıları oldu. İkinci yarının en büyük hayal kırıklığı yaratan takımı ise ilk bölümde 30 puan toplayıp 5. olan Ankaraspor oldu.



Ankaraspor, ikinci bölümde sadece 3 puan toplayarak son sırada yer aldı.



EN GOLCÜSÜ KOCAELİSPOR



Ligin ikinci bölümünün en golcü ekibi ise son maçta Galatasaray'a 5 gol atan Kocaelispor oldu. Kocaelispor, 5 maçta 10 kez rakip fileleri havalandırırken, Eskişehirspor 9, Fenerbahçe ise 7'si bir maçta olmak üzere toplam 8 gol attı. İkinci bölümün en çok gol yiyen ekibi ise son sıradaki Hacettepe. Başkent ekibi 5 maçta kalesinde 14 gol gördü.



3 TAKIM YENİLMEDİ



Turkcell Süper Lig'in ikinci bölümünde oynanan 5 maçta sadece 3 takım yenilgi yüzü görmedi. Lider Sivasspor ile Beşiktaş ve Bursaspor, ikinci bölümde oynadıkları karşılaşmalarda taraftarlarına mağlubiyet üzüntüsü yaşatmayan takımlar oldu.





