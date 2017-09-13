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KÜMDER üyesi 6 sanığa ceza yağdı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri Üniversite Mezunları Derneği (KÜMDER) yöneticisi ve üyesinden oluşan 6'sı tutuklu 9 kişinin yargılandığı davada tutuklu sanıklara 6 ile 8 yıl 9 ay arasında ceza verilirken,

13 Eylül 2017 18:00

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri Üniversite Mezunları Derneği (KÜMDER) yöneticisi ve üyesinden oluşan 6\'sı tutuklu 9 kişinin yargılandığı davada tutuklu sanıklara 6 ile 8 yıl 9 ay arasında ceza verilirken, tutuksuz yargılanan 3 sanık ise beraat etti.
Kayseri Üniversite Mezunları Derneği (KÜMDER) yöneticisi ve üyesinden oluşan 9 sanık 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar İbrahim Tüfekçi, Atilla Ersoy, Tuna Altınışık, Oğuz Ertaş, Tamer Atlı, İhsan Kutlu, tutuksuz sanıklar Ahmet Sarıdağ, Atalay Bozdağ ve Hüseyin Koçyiğit, kendilerine yönetilen örgütün suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi. Örgütün kriptolu iletişim programı \'ByLock\' programını kullanmadıklarını ifade eden tutuklu sanıklar mahkemeden tahliyelerini talep etti.  Son sözleri alınan sanıklar \"Terör örgütü üyesi değiliz, ülkemizi ve milletimizi seviyoruz ve severek hizmet ettik\" dedi.
Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu sanıklardan Tuna Altınışık, Oğuz Ertaş, Tamer Atlı, İhsan Kutlu\'ya 8\'er yıl, 9\'ar ay, tutuklu Atilla Ersoy\'a 7 yıl 6 ay, İbrahim Tüfekçi\'ye de 6 yıl 3 ay hapis cezası verirken, tutuksuz yargılanan Ahmet Sarıdağ, Atalay Bozdağ ve Hüseyin Koçyiğit\'in ise beraatine karar verildi.

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