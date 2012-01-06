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Kumdanlı Belediye Başkanı Biçici tutuklandı ISPARTA (A.A)

06 Ocak 2012 21:06

-Kumdanlı Belediye Başkanı Biçici tutuklandı ISPARTA (A.A) - 06.01.2012 - Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Kumdanlı Belde Belediye Başkanı Abdullah Biçici, belediye fen işlerinde çalışırken işten çıkarılan 38 yaşındaki İbrahim Kılbıyık'a kıdem tazminatı ödemediği gerekçesiyle tutuklandı. Kumdanlı Belediyesi Fen İşleri'nde çalışan İbrahim Kılbıyık ve Adem Şanlı, 2009 yılında işe gelmedikleri ve görevlerini aksattıkları iddiasıyla işten çıkarıldı. Astım, bronşit ve bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle 10 gün rapor aldığını ve bu nedenle işe gelmediğini ileri süren İbrahim Kılbıyık, Yalvaç Sulh Ceza Mahkemesinde dava açtı. Belediyede 10 yıllık işçi olan İbrahim Kılbıyık, tazminatsız işten çıkarıldığı için de ayrıca Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açarak, belediyeden tazminat talep etti.  Mahkeme belediyeyi, İbrahim Kılbıyık'a 51 bin lira tazminat ödemeye mahkum etti. Belediye Başkanı Abdullah Biçici, Kılbıyık'a borcu ödeyeceğine dair taahhüt verdi. Ancak Biçici, mahkeme kararına rağmen ödeme yapmadı. Bunun üzerine İbrahim Kılbıyık, Yalvaç İcra Müdürlüğüne başvurarak belediyenin taşınmazları üzerine haciz koydurdu. Haciz kararının ardından Abdullah Biçici, faiziyle 65 bin lira olan tazminat borcunu ödeyeceğine dair 15 Ağustos 2011'de mahkemeye taahhütte bulundu. Son taksidi 15 Ocak 2012'de ödenmek şartıyla belediyeye ait borç 6 takside bölündü. Bun arağmen İbrahim Kılbıyık'a hiçbir ödemede bulunulmadı. Bunun üzerine tekrar yargıya giden Kılbıyık, Başkan Biçici hakkında suç duyurusunda bulundu. Yalvaç Asliye Ceza Mahkemesi 20 Ekim 2011'de Belediye Başkanı Abdullah Biçici'yi 'taahhüt ihlali'nden 3 ay hapis cezasına mahkum ederek, hakkında yakalama emri çıkardı.  Jandarma ekipleri, Abdullah Biçici'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen Biçici, nöbetçi mahkemede tutuklanma kararının yüzüne okunmasının ardından Yalvaç Cezaevi'ne gönderildi.  Başkan Biçici, İbrahim Kılbıyık'a 65 bin lira ödendiği takdirde serbest bırakılacak.

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