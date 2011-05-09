Kumdan heykeller büyük ilgi gördü

T24- Antalya'da, 1 Mayısta açılan 5. Uluslararası Kum Heykel Festivali'ni bir haftada 3 bin kişi ziyaret etti.





Festival Direktörü Cem Karaca, bu yıl ''Hollywood'' temasının işlendiği kum heykel festivalinde, aralarında Hollanda, Ukrayna, Rusya ve Brezilya'nın da bulunduğu 11 ülkeden 25 sanatçının yaptığı kumdan heykellerin yer aldığını söyledi. Karaca, 'Batman', 'Er Ryan'ı Kurtarmak', 'Matrix', 'Star Wars', 'Titanic', 'E.T', 'Karayip Korsanları' filmleri dahil, 35 filmin kumdan heykellerinin yer aldığı sergiye Almanlar ve Ruslar başta olmak üzere tatil amacıyla Antalya'ya gelen yabancıların büyük ilgi gösterdiklerini belirtti. Karaca, ''Beyaz perdede izledikleri karakterlerin heykellerini gören insanlar hatıra fotoğrafı çektirmek için adeta yarışıyorlar. Heykellerin yapılışı ve hikayeleri hakkında bilgiler alıyorlar. İlgi şu anda çok iyi durumda'' diye konuştu.





Kum heykelleri sergisini geçen yıl 160 bin kişinin gezdiğini anımsatan Karaca, bu yıl, serginin açılmasından bu yana geçen bir hafta içinde 3 bin kişinin ziyaret ettiğini, serginin açık kaldığı sürede 200 bininin üzerinde ziyaretçi beklediklerini kaydetti.















Gruplar halinde kum heykel alanına gelen Rus turistler, büyük bir dikkatle heykelleri incelerken, şaşkınlıklarını gizleyemedi. Rus turistler, sergiyi gezmekten büyük keyif aldıklarını belirtti.

Öte yandan, turistlerin yanı sıra, minikler de sergiyi büyük bir keyifle geziyor. Örümcek adam karakteri,küçük ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken kum heykeller arasında yer alıyor.

Sergi Kasım ayına kadar açık kalacak.



