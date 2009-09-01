Kumcuoğlu: Tabata, Topuz'dan daha kaliteli

Kumcuoğlu, herkesin Tabata'ya harcanan parayı konuştuğunu ancak takım içinde bununla ilgili bir sorun olmadığını söyledi.



Kumcuoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin başında kaybedilen puanları önemsemediklerini, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da hedeflerinin hem ligde, hem de kupada şampiyonluk olduğunu söyledi.



Beşiktaş'ın yeni transferi Tabata ile ilgili eleştirilere de yanıt veren Kumcuoğlu, şunları kaydetti:



“Biz transferde hocamızın verdiği raporlar doğrultusunda hareket ettik. Tabata'yı renklerimize bağlamakla ne kadar yerinde bir transfer yaptığımızı herkes görecek. Tabata futboluyla Beşiktaş'ta başarılı işler yapacak. Hem sporcu, hem de karakter yönünden her yönüyle Beşiktaşlıları memnun edecek. Herkes Tabata'ya verilen parayı konuşuyor. Takım içinde Tabata'nın transferinde harcanan parayla ilgili her hangi bir sorun yok. Beşiktaş yanlış bir iş yapmadı. Konuşan korkusundan konuşuyor.



Mehmet Topuz transferinde kan kaybettiğimizi söyleyenler bize şimdi de 'Siz haklı çıktınız' diyorlar. Tabata, Mehmet Topuz'dan daha kaliteli bir futbolcu. Bunu herkes görecek.”

