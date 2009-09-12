Kumbağ'da mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarıldı

Kuvvetli sağanak yağmur, Çanakkale ve Tekirdağ'da su baskınlarına neden oldu. Yağmur İstanbul'un bazı semtlerinde etkili oluyor.

Çanakkale merkezde sabaha karşı başlayan sağanak yağmur, en çok Lapseki ve Biga ilçelerinde etkili oldu.

Bazı mahallelerdeki ev ve iş yerlerinin giriş katlarını su bastı. Devlet hastanesinin zemin katındaki yemekhane ile depo bölümü de su altında kaldı.



Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Trafik de aksadı. Yoğun yağış hafta başında 6 kişinin yaşamını yitirdiği Tekirdağ'ın saray ilçesinde de su baskınlarına yolaçtı. Galata deresi kıyısında tedbir amaçlı boşaltılan bazı evleri su bastı.

EN ŞİDDETLİ YAĞMUR KİLYOS'TA

Yağmur İstanbul'da da başladı. Sağanak yağış, özellikle Sarıyer, Beykoz ve Kilyos'ta da zaman zaman etkili oluyor. Kentteki en etkili yağış Kilyos'ta görüldü. Kölyos'ta çok sayıda evi su bastı



Anadolu Yakası'nda da şiddetli yağış özellikle Beykoz'da etkili oluyor. Bostancı, Maltepe ve Ataşehir'de yağmurdan etkilenen bölgeler arasında....

İSTANBUL’DAKİ SON DURUM

Şu anda Kısırkaya, Kumköy, Durusu, Kilyos, Gümüşdere, Demirci, Beykoz, Sarıyer, Kadıköy ve Bostancı'da etkili olan yağmurun Çatalca ve Maltepe'de kuvvetlenmesi bekleniyor.





Mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarıldı

Tekirdağ'ın Kumbağ Beldesi'nde sel nedeniyle mahsur kalan işçilerhelikopterle kurtarıldı.

Tekirdağ'ın Kumbağ beldesine bağlı Naip köyünde şiddetli yağış sonrası derenin taşması üzerine kiremit fabrikaları sular altında kaldı. Fabrikalarda mahsur kalan işçiler helikopterle kurtarılırken, kurtarma çalışmalarına askeri tanklar da katıldı.

Tekirdağ'da sağanak yağış işyerlerinin sular altında kalmasına neden oldu. Kumbağ beldesine bağlı Naip köyünde yağış sonrası çok sayıda kiremit fabrikası sular altında kaldı. Fabrikalarda mahsur kalan yaklaşık 600 işçinin kurtarılması için ekipler adeta seferber oldu. Fabrikaların çatılarına çıkarak yardım bekleyen işçilerin kurtarılması için bölgeye helikopter gönderildi. Fabrikaların arka kısmındaki araziye inen helikoptere gruplar halinde bindirilen işçiler, güvenli bölgelere götürüldü. Bölgeye gelen

askeri tanklar da sular altında kalan fabrikalarda mahsur kalan işçileri kurtarma çalışmalarına katıldı.

Öte yandan Kumbağ beldesinde yaklaşık 20 araç sel sularında mahsur kaldı.