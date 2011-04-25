-KUMAŞ FABRİKASINDA YANGIN İSTANBUL (A.A) - 25.04.2011 - Başakşehir'de bir kumaş fabrikasında yangın çıktı. İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Eski Turgut Özal Caddesi'nde bulunan bir kumaş fabrikasının deposunda gece henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Yangının fabrikanın diğer bölümlerine de sıçraması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangın, soğutma çalışmaları yapıldığı sırada kumaş parçalarının tekrar tutuşmasıyla yeniden başladı. Yangının söndürülmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu arada, söndürme ve soğutma çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 5 itfaiyeci hastaneye kaldırıldı.