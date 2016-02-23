T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kumarhane açılışını sosyal medyadan duyurdular; 52 kişi gözaltında

Polis, 299 tombala kartı, çekiliş yapan aparat ele geçirdi

23 Şubat 2016 18:21

Isparta'da bir kişinin kumar oynatılacak yerin açılışının yapılacağını, sosyal paylaşım sitesindeki adresinden duyurması üzerine harekete geçen polis, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynadığı ve oynattığı iddiasıyla 52 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kumar oynatılacak yerin açılışına ilişkin sosyal paylaşım sitesindeki adresinden duyuru yapması üzerine çalışma başlattı. Paylaşımda bulunan kişinin kimliğini belirleyen ekipler, kumar oynanılacak yerin Yedişehitler Mahallesi'ndeki bir evin bodrum katı olduğunu tespit etti.

Adrese operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube müdürlükleri ekipleri, kumar oynadığı ve oynattığı iddiasıyla 52 kişiyi gözaltına aldı. Adreste arama yapan ekipler, 299 tombala kartı, ikişer "bingoyer" diye tabir edilen çekiliş yapan aparat ve fon cihazı, televizyonlara görüntü veren kamera, pullar, yazı kağıtları ve çok miktarda para ele geçirdi.

Zanlılara ait 2 araç ile şüphelilerin üst aramasında 4 ruhsatsız tabanca, K.K'nın üzerinde de 21 gram esrar bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 51 kişi, Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası verilmesinin ardından serbest bırakıldı. Zanlı K.K'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

ETİKETLER

kumarhanebaskınsosyal medyaduyuru

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24