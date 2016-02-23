Kumarhane açılışını sosyal medyadan duyurdular; 52 kişi gözaltında

Isparta'da bir kişinin kumar oynatılacak yerin açılışının yapılacağını, sosyal paylaşım sitesindeki adresinden duyurması üzerine harekete geçen polis, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynadığı ve oynattığı iddiasıyla 52 kişi gözaltına alındı.

Hürriyet'in haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kumar oynatılacak yerin açılışına ilişkin sosyal paylaşım sitesindeki adresinden duyuru yapması üzerine çalışma başlattı. Paylaşımda bulunan kişinin kimliğini belirleyen ekipler, kumar oynanılacak yerin Yedişehitler Mahallesi'ndeki bir evin bodrum katı olduğunu tespit etti.



Adrese operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şube müdürlükleri ekipleri, kumar oynadığı ve oynattığı iddiasıyla 52 kişiyi gözaltına aldı. Adreste arama yapan ekipler, 299 tombala kartı, ikişer "bingoyer" diye tabir edilen çekiliş yapan aparat ve fon cihazı, televizyonlara görüntü veren kamera, pullar, yazı kağıtları ve çok miktarda para ele geçirdi.



Zanlılara ait 2 araç ile şüphelilerin üst aramasında 4 ruhsatsız tabanca, K.K'nın üzerinde de 21 gram esrar bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 51 kişi, Kabahatler Kanunu uyarınca para cezası verilmesinin ardından serbest bırakıldı. Zanlı K.K'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.