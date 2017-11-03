Kumardan mühürlenen dernek lokaline kumar baskını

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de kumar oynatıldığı için mühürlenen dernek lokalinde mühür sökülerek kumar oynadıkları belirlenen 90 kişiye 227\'şer lira idari para cezası verildi, dernek yönetici 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Dernek yöneticisinin, aynı apartmanın bir boş dairesini kiralayarak kumar oynayan kişileri polis baskınında burada saklamaya çalıştığı belirtildi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, İstiklal Mahallesi Çınarcık Sokak\'ta bir süre önce kumar oynandığı için mühürlenen bir dernek lokaline tekrar baskın düzenledi. Ekipler, kapısındaki mühür sökülerek içeride \'tombala\' adı altında kumar oynayan 90 kişiye 227\'şer lira olmak üzere toplam 20 bin 430 lira idari para cezası uyguladı, dernek yetkilisi 1 kişi hakkında da \'Kumar oynamak için yer temin etmek ve mühür sökmek\' suçlarından yasal işlem başlattı.

Dernek yöneticisinin, aynı apartmanın bir boş dairesini kiralayarak kumar oynayan kişileri polis baskınında burada saklayamaya çalıştığı da belirtildi.