Kumardan mühürlenen dernek lokalinde kumar oynarken yakalandılar

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR\'de kumar oynatıldığı için mühürlenen dernek lokalinde mühür sökerek kumar oynadıkları belirlenen 81 kişiye 227\'şer lira idari para cezası kesildi, dernek yöneticisi 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi\'nde bir süre önce kumar oynandığı için mühürlenen dernek lokaline tekrar baskın düzenledi. Ekipler, kapısındaki mühür sökülerek içeride \'Tombala\' adı altında kumar oynayan 81 kişiye 227\'şer lira olmak üzere toplam 18 bin 387 lira idari para cezası uyguladı, dernek yetkilisi 1 kişi hakkında da \'Kumar oynamak için yer temin etmek ve mühür sökmek\' suçlarından yasal işlem başlattı.

Ekipler, lokalin mutfağında çay ocağı semaverinin arkasındaki özel bölmede buldukları tombala makinesi ile malzemelerine el koydu.



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