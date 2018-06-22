Kumarda kaybetti, Merkez Bankası'nı yakmaya kalktı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) Hakan Doğanay (32), Lefkoşa\'da bir kumarhanede 172 euro kaybettiği için Merkez Bankası\'nı yakmaya çalıştı. Pişman olduğunu söyleyen Doğanay, tutuklandı.

Lefkoşa\'da bir kumarhanede 172 euro kaybeden Hakan Doğanay, aldığı alkolün de etkisiyle, bir akaryakıt istasyonundan iki pet şişe benzin aldı. Doğanay pet şişeleri yakarak bankanın kapısına fırlattı. Alevler söndürülürken, Doğanay gözaltına alındı. Pişman olduğunu söyleyen Doğanay, \"Kumarda para kaybettim. Oranın Merkez Bankası olduğunu bilmiyordum\" dedi.

Hakan Doğanay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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