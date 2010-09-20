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Yaşam

Kumar sevdasını bırakamadı

Serdar Ortaç, Şeker Bayramı’nda Casino’sunda kumar oynayıp kaybettiği için borcunu konserle ödüyecek...

20 Eylül 2010 03:00

T24 - Bugüne kadar kendi deyimiyle ‘kumar masalarına servet bırakan’ Serdar Ortaç, tutkusundan vazgeçemiyor. Geçen hafta Kıbrıs’ta sahne aldığı Cratos Otel’de 450 bin dolarından olan Ortaç, kaybını aynı otelde konser vererek çıkaracak

* Serdar Ortaç, Şeker Bayramı’nda Casino’sunda kumar oynayıp kaybettiği Girne’deki Cratos Otel’de sahne alacak.
* Otel ile 10 konserlik anlaşma yaptığını açıklayan ünlü popçu, konserlerin 25 Eylül’de başlayacağını söyledi.

* Ortaç, bu konserler karşılığında yaklaşık 1.5 milyon TL alacak. 

* Sanat camiasında kumar tutkusuyla tanınan isimlerin başında    gelen popçu, zaman zaman “Kumara tövbe ettim” dese de bu alışkanlığından vazgeçemiyor.

Ortaç,  bir röportajında, “Pişmanım ama son pişmanlık işe yaramıyor. Kumarda hem maddi hem de manevi anlamda servet kaybettim” deyip eklemişti: “Herkese ibret olsun, insanlar alınterini kumarla heba etmesin."


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