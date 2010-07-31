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Yaşam

Kumar oynayan oğlunu bıçaklayarak öldürdü

Kumar oynamasına sinirlenen oğlunu bıçaklayarak öldürdü, ardından acı haberi telefonda, 'Alo, oğlumuzu öldürdüm' diyerek eşine iletti.

31 Temmuz 2010 03:00

T24- Kumar oynamasına sinirlenen oğlunu bıçaklayarak öldürdü, ardından acı haberi telefonda, 'Alo, oğlumuzu öldürdüm' diyerek eşine iletti.


Adana'nın Yüreğir ilçesi D-400 karayolu üzerinde bulunan yem fabrikası önünde 17 Mayıs'ta oğlu Serkan Toğaç'ı (23) bıçaklayarak öldürdükten sonra polisi arayarak teslim olan Hasan Toğaç, Adana 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başladı.


Beni dövdü

Kumar oynadığı için oğluyla kavga ettiklerini, oğlunun kendisini dövmesi üzerine istemeyerek evlat katili olduğunu belirten Toğaç'ın "Olay günü kumar yüzünden bana sinirlendi. Aracı üzerime sürüp çarptı. Sonra, küfür edip beni dövmeye başladı. Ben de korkutmak için araçtaki bıçağı aldım. Sonra nasıl oğlumu öldürdüm bilmiyorum. Kan görünce olayın farkına vardım. Oğlumu kurtarmak için 112'yi aradım. Ardından eşimi arayıp oğlumuzu öldürdüğümü söyledim. Çok üzgünüm" dediği öğrenildi.


Kocamdan şikayetçi değilim

Toğaç'ın eşi Gülşen Toğaç da eşi için tanıklık yaptı. Eşinin kumar oynadığını doğrulayan Gülşen Toğaç, "Eşim kumar oynar ama evini de ihmal etmez. Daha önce de kumar yüzünden oğlum babasıyla kavga etmişti. Olaydan sonra eşim beni telefonla arayıp oğlumuzu bıçakladığını söyledi" diyerek eşinden şikayetçi olmadı.


Mahkeme heyeti, katil zanlısı Toğaç'ı akli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk etti.

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