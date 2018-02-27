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Kumar operasyonunda 35 kişiye 9 bin 60 lira ceza

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da bir kahveye düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 35 kişiye, toplam 9 bin 30 lira para cezası uygulandı

27 Şubat 2018 15:03

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA\'da bir kahveye düzenlenen operasyonda, kumar oynadıkları tespit edilen 35 kişiye, toplam 9 bin 30 lira para cezası uygulandı.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Saray Mahallesi\'ndeki bir kahvede kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin baskın yaptığı kahvedeki masaların üzerinde tombala pulları, tombala makinesi ve oyun kartları ele geçirildi. Tombala oynadığı tespit edilen 35 kişiye \'Kabahatler Kanunu\' kapsamında 258\'şer liradan toplam 9 bin 30 lira para cezası uygulanırken, 4 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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