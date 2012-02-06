-''Kumar çetesinin'' şifresi: ''Çiğ köfte partisi var, gelin'' ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Ankara'nın da aralarında bulunduğu 3 ilde ''Kürt Ahmet'' lakaplı Ahmet T'nin yönettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan 41 kişi adliyeye sevk edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ''Kürt Ahmet'' lakaplı Ahmet T'nin yönettiği iddia edilen bir suç örgütünü takibe aldı. Ekipler yaklaşık 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından Ankara, İstanbul ve Şanlıurfa'da önceden belirlenen yaklaşık 60 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında ''Kürt Ahmet'' lakaplı Ahmet T. ile örgütün yöneticilerinden Fatih B., Ferhat D. ve Mustafa Ö. ile 2 avukat ve 2 polis memurunun da bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 4 değişik markalarda ruhsatsız av tüfeği ve bu tüfeklere ait 461 fişek, gaz tabancası, özel yapım bıçaklar, şok aleti, içinde gizli kamera ve hafıza kartı bulunan kol saati, 3 kalem tabanca, kumar oyununda kullanılan güvenlik kamerası ve görüntü kaydedici, çok sayıda kumar pulu, oyun fişi ve kağıdı, kumar aletleri, diz üstü ve masaüstü bilgisayarlar, hard diskler, flash bellekler ve 8 ayrı bankaya ait pos cihazları ile para, kredi kartları, banka dekontları, çek ve senetlerin ele geçirildiği belirtildi. Şebekenin Başkentin lüks semtlerinde dernek adı altında açtıkları yerlerde kumar oynattıkları, Ahmet T'nin KKTC'de cezaevinde bulunan oğlu İ.M.T'nin de örgütü cezaevinden telefon ile yönlendirdiği, Ankara'da zengin ailelerin çocuklarının KKTC'ye götürülerek kumar oynattırıldığı iddia edildi. Şebekenin kumar oynamaya çağıracağı kişileri ''çekilişimiz var'', ''çiğ köfte partisi var, gelin'' diyerek davet ettiği ileri sürüldü. Örgütün kumar oynattıkları yerlerde paravan şirketler adına aldıkları pos cihazları bulundurdukları ve bu cihazlardan çekilen paraların yaklaşık 20 milyon TL olduğu belirlendi. Şebekenin lensler ve hileli kağıtlar ve zarlarla kumar oynattığı tespit edildi. Zanlılar, ''Haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, örgüt adına suç işlemek, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek, örgüt faaliyeti kapsamında kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak, nitelikli yağma, tehdit, kasten öldürmeye teşebbüs, hürriyeti tahdit, kasten yaralama, rüşvet, dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve fuhuş'' suçlarından adliyeye sevk edildi.