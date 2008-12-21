Kumar cenneti küçüldü

Kriz sadece bankaları batırmıyor. Kumarhane merkezleri Macau ve Las Vegas da krizden etkilendi. Harcanan para yüzde 10 azaldı, yeni projeler iptal ediliyor ve işçi çıkarmalar başladı.



Dünya kumarhane cennetlerinde rulet masası dönmeye devam ediyor. Bir farkla. Artık masada eskisi kadar çok fiş yok. Krizin son dört ayında Macau ve Las Vegas gibi merkezlerde harcanan para yüzde 10 düştü. İşçi çıkarmalar başladı ve hisse senetleri neredeyse yüzde 100 değer kaybetti.



Yüzde 95 değer kaybettiler



Kumarhanelerin ana merkezler Macau ve Las Vegas. Macau'nun ve Las Vegas gibi dünyanın en büyük kumar merkezlerinde yeni yapılan inşaatlar durdu, harcamalar azaldı ve gelen müşteri sayısında da daralma var. Macau'da üç devasa inşaat yarım kaldı. 11.000 inşaat işçisi işten çıkarıldı. Sebebi 2002'de zirve yapan ve herkesin suratlarının güldüğü bu cennete gelen insanların ve harcanan paranın azalması. Gelirler yüzde 10 azalışla 3.2 milyar dolara düştü. Üstelik sadece Temmuz-Ekim ayları içinde. Dünyanın kumar merkezi Las Vegas da farklı değil. Gelen kişi sayısı Ekim 2008'de bir önceki yılın aynı dönemine göre düşüş yüzde 10.1. Gelenler de yüzde 5.2 daha az para harcıyor ve odalara yüzde 21 daha az para veriyor. Halka açık firmaların düşüşleri de dudak uçuklatıyor. Las Vegas Sands yüzde 95 gibi inanılmaz bir oranla değer kaybetti. Wynn Resorts yüzde 7, MGM Mirage ise yüzde 88'lik bir düşüş yaşadı. Aynı şekilde Boyd Gaming de geçtiğimiz seneye oranlar yüzde 90 değer kaybına uğradı.



İşten çıkarmalar başladı



ABD'nin en büyük kumarhane şirketi MGM Mirage da 3 bin 200 çalışanını yani işgücünün yüzde 8'ini işten çıkardı. MGM Mirage aynı zamanda Macau'daki ikinci kumarhane planınından da vazgeçti. Şirketin Başkan Yardımcısı Alan Feldman, "Yaşadığımız çok benzersiz bir şey" diyor. Feldman, tüketici güveninin de düştüğünü belirtiyor. 1990'daki krizde insanlar gelmeye para ayırıp kumar dışı gelirleri yüzde 42'ye kadar çıkarmıştı.



Casino kralı en çok kaybeden oldu



Kumarhane krizinden en çok etkilenen ise Bush'un sadık dostu Sheldon Adelson oldu. Amerika'nın en zengin üçüncü insanı Adelson, krizde dünyanın en çok para kaybeden insanı olarak gösteriliyor. Sheldon Adelson, bu süreçte tam 34 milyar dolar para kaybetti. Las Vegas'ta 128 milyon dolara eski bir kumarhane satın alarak bir imparatorluk yaratan Adelson'un şu anda dünyanın bir çok yerinde kumarhaneleri ve çeşitli şirketleri var.



