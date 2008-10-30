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Sağlık

Kumandalar mikrop dolu

Evde birileri sürekli burnunu mu çekiyor? O halde buzdolabınızın kapı kolunu ve televizyon kumandanızı kontrol edin, mikrop kaynıyor olabilir!

30 Ekim 2008 02:00

Evde birileri sürekli burnunu mu çekiyor? O halde buzdolabınızın kapı kolunu ve televizyon kumandanızı kontrol edin!

Otomobiller mikrop yuvası

Sağlıksız ekmekler mikrop yuvası

Radikal’in haberine göre; ABD, Virginia Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, nezle olanların, çoğu zaman taşıdıkları mikrobu kapı kolları ve kumandalara bıraktığını, mikropların burada iki gün ya da daha uzun süre yaşadığını gösterdi.

Dr. Birgit Winther ve ekibi, iki sene önceki çalışmalarında mikropların otel odalarında, ziyaretçi ayrıldıktan bir gün sonra da canlı kalmaya devam ettiğini ve bir sonraki ziyaretçiye bulaşmak üzere beklediğini göstermişti. Araştırmacılar, yeni çalışmaları için soğuk algınlığının erken belirtilerini gösteren 30 yetişkinle çalıştı. Sonuçlara göre, mikropların yaygın olarak rastlandığı diğer noktalar lambaların düğmeleri, musluklar, telefonlar ve bulaşık makinelerinin tutma yerleri.

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