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'Kumacı' başkan Disiplin Kurulu'nda

AKP'li Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, partisi tarafından kesin ihraç talebi ile Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

13 Temmuz 2010 03:00

T24 - Güneydoğu'dan ikinci eş alınmasını öneren AKP'li Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı, partisi tarafından kesin ihraç talebi ile Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Bakırcı: Güneydoğu’dan ikinci eş alınsın



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, terör konusunda yaptığı bazı açıklamaları basında yer alan AKP'li Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'nın kesin ihraç talebi ile Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini bildirdi.

Çelik, AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından, basın toplantısı düzenledi.

Çelik, MYK toplantısında, Halil Bakırcı ile ilgili yapılan incelemeye ilişkin raporun ele alındığını kaydetti ve ''Rize Belediye Başkanı Sayın Halil Bakırcı sarf ettiği uygunsuz sözler nedeni ile kesin ihraç talebi ile partimizin Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir'' dedi.

Disiplin Kurulu'nun gerekli çalışmayı yapacağını ifade eden Çelik, Bakırcı hakkındaki nihai kararın yine MYK toplantısında verileceğini, bunun da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

Bir gazetecinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün DSP'ye yaptığı ziyaretin ardından, DSP'den ''Başbakan Erdoğan MHP ve BDP ile de görüşmeli'' çağrısının yapıldığını anımsatarak, ziyaretler kapsamına MHP ve BDP'nin de alınıp alınmayacağını sorması üzerine, Çelik, Başbakan Erdoğan'ın neden MHP ve BDP'yi ziyaret etmediğine ilişkin net açıklamalar yapıldığını vurguladı.

Çelik, ''Sayın Başbakan Sırbistan dönüşünde de bu konudaki görüşlerini açıkladı. Bunlara ilave edilebilecek bir şey bu saatte yok'' dedi.


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