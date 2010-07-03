'Kum torbalarını baş hizasına koyarsanız, çömelmeye gerek kalmaz'

T24 -

AKP Hendek İlçe Başkanlığı danışma toplantısına katılan Çelik, burada kardeşlik mesajı içeren pankartla karşılandı.Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Çelik, ''CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınır karakollarını ziyaretinde çömelmediği'' yönündeki haberlere ilişkin soru üzerine, bu yöndeki tartışmaların talihsizlik olduğunu söyledi.Çelik, söz konusu durumun işin uzmanı askerlerce belirlendiğini ifade ederek, ''Kum torbalarını başınızın hizasına kadar koyarsanız, çömelmeye gerek yoktur. Onu dizayn edenler de işin uzmanı askerlerdir. Sayın Başbakan giderken de bunu yaparlar. Cesur olmakla, ahmak olmayı birbirine karıştırmamak gerekir. Cesur olmak; Don Kişot olmak anlamına gelmez'' dedi.Gayri nizami bir silahlı güçle mücadele edildiğini anlatan Çelik, oradaki uzmanların görüşlerine uymak gerektiğine dikkati çekti.Çelik, durumun Atatürk'le mukayese edildiğini belirterek, Atatürk'ün cephede nizami güçlere karşı savaştığını, birbirinden farklı iki durumun karıştırılmaması gerektiğini kaydetti.Bu tür durumlarda ''kabadayılık'' olmayacağını vurgulayan Çelik, ''Biliyorsunuz ki Köroğlu'nun meşhur bir sözü vardır: 'Tüfek icat oldu, mertlik bozuldu' , 'Kurşun bana isabet etmez' diye bir şey yoktur. Körü körüne, pisi pisine, devlet adamlarımızın hatta siyaset adamlarımızın harcanması doğru bir şey midir? Ben siperde otururum, çömelirim, çömelmem gibi tartışmalar, çok abes bir tartışmadır'' diye konuştu.Çelik, gazetecilerin, İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu'nun AKP'den istifasına ilişkin sorusunu, ''Kendi kararlarıdır. Hayırlı olsun'' şeklinde yanıtladı.