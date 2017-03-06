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Spor

Kum Enduro Yarışları'nda birinci etap tamamlandı

Organizasyonda 11 kategoride 2'si kadın toplam 102 sporcu katıldı

06 Mart 2017 13:05

Motosiklette Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Kum Enduro Yarışları'nda birinci etap mücadelesi sona erdi.

Organizasyonda, İstanbul, Bursa, Muğla, Antalya, Eskişehir, Kütahya, Isparta, Burdur, Mersin ve Adana'dan 11 kategoride 2'si kadın toplam 102 sporcu, kum parkurda mücadele verdi.

Yarışlarda kaza yapan sporculara görevliler yardım etti. Bazı sporcular yaşadıkları olumsuzluklar nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı.

Kumluca Belediye Başkanı Hüsamettin Çetinkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa kumda yapılan enduro yarışlarının başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi.

Yarışlara 100'ün üzerinde sporcunun katılmasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Çetinkaya, "Bu yıl ilk defa yapıldı, inşallah gelecek yıllarda daha geniş kapsamlı bir şekilde yapılması için çalışacağız." dedi.

Genel klasmanda birinci olan Burak Akbulut ise ilk kez kumda enduro yarışına katıldığını belirtti.

Akbulut'un yanı sıra yarışlarda Necmi Kozlu, Hüseyin Neziroğlu, Fatma Özdil, İbrahim Demir, Ömer Salmaz, İsa Yüksel, Mehmet Aydıner, Yunus Mor, Mehmet Kırbaş ve Soner Yılmaz, çeşitli kategorilerde ilk sırayı aldı.

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