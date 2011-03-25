Kulüplere ceza yağdı

T24 -

PFDK, özellikle Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerine ağır ceza verdi. Kurul, Galatasaray Kulübü'ne Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynanan maçta taraftarların neden olduğu saha olaylarından dolayı 1 maçı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.





Fenerbahçe maçının bitmesinin ardından hakem Fırat Aydınus'a yönelik hareketlerde bulunan ve kırmızı kart gören sarı-kırmızılı takımın Çek futbolcusu Milan Baros da 3 maç oynamama cezası aldı.







Beşiktaş'a da 1 maç seyircisiz





Kurul, Kayserispor ile oynanan lig maçında çirkin ve kötü tezahüratta bulunan taraftarlarının bu eylemini aynı sezon içerisinde 4. kez yapmasından dolayı Beşiktaş Kulübü'ne de 1 maçı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.





Siyah-beyazlı kulübün ayrıca, taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı 50 bin, çirkin ve kötü tezahüratı aynı sezon içerisinde 4. kez olması nedeniyle 60 bin ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket edilmesinden dolayı da 7 bin 500 lira para ile cezalandırılmasına karar verildi.







Fenerbahçe ve Trabzonspor'a para cezası





PFDK, Fenerbahçe ve Trabzonspor kulüplerine ise para cezası verdi.





Fenerbahçe'nin Galatasaray ile yaptığı derbi maçında taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle sarı-lacivertli kulübün 15 bin lira para cezası almasına karar verildi.

Trabzonspor'un Gençlerbirliği ile yaptığı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları sonrası bordo-mavili kulüp de 10 bin lira para cezası aldı.





PFDK'nin aldığı diğer kararlar şöyle:





1 maç tarafsız sahada seyircisiz: Fethiyespor

6 maç men: Akif Ekinci (Siirtspor futbolcusu)

5 maç men: Kadri Özcan (Konya Torku Şekerspor teknik direktörü), Ömer Deniz, Samet Taş (Siirtspor futbolcuları)

4 maç men: Fatih Sülünler (Türk Telekom futbolcusu), Menderes Sunkar (Karşıyaka antrenörü)

3 maç men: Oğuzhan Doğar (Fethiyespor futbolcusu), Kemal Tosun (Diyarbakır Kayapınar futbolcusu), Erhan Gözetlik (Kırıkhanspor futbolcusu), Yiğitcan Atak (Zeytinburnuspor futbolcusu), Burak Koyuncu (Siirtspor futbolcusu)

2 maç men: Mesut Morgül (Sakaryaspor futbolcusu), İlhan Aydoğdu (Adana Demirspor futbolcusu), İbrahim Karayiğit (Ünyespor futbolcusu), Mert Eren (Zeytinburnuspor futbolcusu)

1 maç men: Serdar İpek (Çaykur Rizespor masörü)

3 ay hak mahrumiyeti: Fatih Salmansar (Saha komiseri)





Seyirciden yoksun kalacaklar



Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1'er maç seyircisiz oynama cezası alan Galatasaray ve Beşiktaş, aldıkları cezalar nedeniyle önemli maçlarında taraftar desteğinden yoksun kalacak.





Taraftarlarının neden olduğu saha olaylarından dolayı Galatasaray ve Beşiktaş kulüplerine 1'er maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verildi.





Fenerbahçe ile oynanan maçta çıkan olaylar nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası alan Galatasaray, bu cezasını Spor Toto Süper Lig'de 28. haftada Trabzonspor ile oynayacağı maçta çekecek.





Ligin 27. haftasında Medical Park Antalyaspor'a konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, 28. haftada ise şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'u konuk edecek. Ancak Galatasaray, aldığı seyircisiz oynama cezasından dolayı bu zorlu maçta taraftar desteğinden yoksun kalacak.





Galatasaray, geçtiğimiz sezonlarda aldığı 5 maç seyircisiz oynama cezası nedeniyle Beşiktaş ile kendi sahasındaki maçta da taraftarından uzak kalmıştı.







Beşiktaş, kupa mücadelesinde desteksiz kaldı





Galatasaray gibi taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 1 maç seyircisiz oynama cezası alan Beşiktaş ise bu cezasını bu sezon için kendisi adına hayati önem taşıyan Ziraat Türkiye Kupası'nda çekecek.





Kupada yarı finalde Gaziantepspor ile karşı karşıya gelecek siyah-beyazlı takım, bu maçta taraftarının desteği olmadan mücadele etmek zorunda kalacak.





Spor Toto Süper Lig'de 2 Nisan'da deplasmanda Sivasspor'un konuğu olacak siyah-beyazlı ekip, 6 Nisan'da ise kupanın yarı finalinde Gaziantepspor'u konuk edecek. Kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ligdeki bir maça denk gelmeyen Beşiktaş, bu sıkıntıyı kupa mücadelesinde yaşayacak.



