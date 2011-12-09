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Spor

Kulüplerden Ankaragücü'nü terk eden futbolculara veto ANKARA (A.A)

09 Aralık 2011 20:39

-Kulüplerden Ankaragücü'nü terk eden futbolculara veto ANKARA (A.A) - 09.12.2011 - Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katılan Spor Toto Süper Lig'deki kulüplerin başkan ve yöneticilerinin, Ankaragücü Kulübü yöneticilerine, başkent ekibinden sözleşmesini tek taraflı olarak feshederek ayrılan futbolcularla ilgilenmeyecekleri yönünde ''söz'' verdikleri bildirildi. Ankaragücü Kulübü Başkanı Sami Altınyuya, yaptığı açıklamada,ligdeki 17 kulübün Ankaragücü'nün bu zor gününde yanında durduklarını söyledi. Altınyuva, şöyle konuştu: ''Toplantıda yapmış olduğum konuşmamda, kısa ve öz olarak kulübümüzün durumunu diğer kulüplerin başkanlarına anlattım. Bütün başkanlar bizi anlayarak, sahip çıkmak istediler. Bu nedenle de kulübümüzdeki sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden futbolcular ve ihtar çeken futbolcularla bugünden itibaren ilgilenmeyeceklerini, bu zor dönemde fırsatçılık yapmayacaklarını, bizim yaşadığımız durumun bütün kulüplerin başına gelebileceğini dile getirerek, camiamız adına bana söz verdiler.''

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