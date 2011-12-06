-Kulüpler sorunlarını ele aldı ANKARA (A.A) - 06.12.2011 - Spor Toto 2. ve 3. Lig'de yer alan bazı takımların başkan ve temsilcilerinden oluşan komisyon, karşılaştıkları sorunları ve çözüm önerilerini ele almak üzere Ankara'da toplandı. Toplantıda söz alan Spor Toto 3. Lig 3. Grup takımlarından Pazarspor'un başkanı Hüseyin Yangın, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimine sorunlarını şu ana kadar yeterince aktaramadıklarını savunarak, daha önce bir kez bir araya geldiklerini, yapılan o toplantıda da bir komisyon kurulmasına karar verildiğini söyledi. Yangın, ''Kurduğumuz komisyon, Spor Toto 2. ve 3. Lig'deki 91 takımı temsil ediyor. Biz, Türkiye'yi futbolda 7 bölgeye ayırdık. Her bölgede yer alan futbol kulüplerinin sorunlarını ve çözüm önerilerini tespit ettik. Yaptığımız toplantı sonunda 91 spor kulübünün ortak sorunlarını ve çözüm önerilerini belirleyip, rapor hazırlayacağız. Hazırladığımız bu raporu, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Futbol Federasyonu'na sunacağız'' dedi. 3. Lig 1. Grup takımlarından Kırıkkalespor Kulübü Başkanı Ali Uzer ise futbollla ilgili bir yasa çalışması yapılırken, kendilerinin de görüşlerinin alınmasını istedi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir kez daha görüşülmek üzere TBMM'ye iade ettiği yasaya ilişkin bir soruya ise Uzer, yasanın gerekli düzenlemeler yapılarak en kısa zamanda Meclis'ten geçmesini talep etti. Bursa Nilüferspor Kulübü Başkanı Semi Kopuz da konu ile ilgili olarak, tutuklu bulunan insanların bir linç kampanyası ile karşı karşıya kaldığını savunarak, yasanın Meclis'ten hızla geçmesi gerektiğini ifade etti. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Çankırıspor'un başkanı Sevda Karaali ise sorunlar ele alınırken sadece Spor Toto Süper Lig takımlarıyla ilgilenilmemesi gerektiğini vurguladı. Futbol liglerinin sadece Süper Lig takımlarından ibaret olmadığını dile getiren Karaali, ''Piramidin altındaki sorunları çözmeden alınan kararlar, hayalcilikten öteye geçmez'' diye konuştu. Toplantı, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.