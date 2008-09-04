Kulüpler sambacılardan vazgeçmedi

Süper Lig'in yanı sıra Avrupa kupaları ve Fortis Türkiye Kupası'nda başarılı sonuçlar almak isteyen kulüpler, transfer döneminde kadrosunu yabancı futbolcularla güçlendirirken, Brezilya ekolü ağırlıklı tercih olarak öne çıktı.



18 Süper Lig ekibinin kadrosunda bu sezon toplam 32 Brezilyalı futbolcu , "Sambacı"ları 7 Kamerunlu, 6'şar da Hırvat ve Arjantinli oyuncular izledi.



Ülkelere göre dağılım



Süper Lig'de mücadele eden yabancı futbolcuların ülkere göre dağılımı şöyle:



Brezilya (32), Kamerun (7), Hırvatistan (6), Arjantin (6), Gine (5), Sırbistan (5), Slovakya (5), Çek Cumhuriyeti (4), Avustralya (4), Arnavutluk (3), Polonya (3), Şili (3), Mısır (2), Fildişi Sahilleri (2), Gana (2), Tunus (2), Bosna Hersek (2), Fransa (2), Portekiz (2), İsveç (2), İspanya (2), Senegal (2), Zimbabwe (1), Honduras (1), Burkina Faso (1), Namibya (1), İtalya (1), Kongo (1), Uruguay (1), Paraguay (1), Nijerya (1), Karadağ (1), Trinidad Tobago (1), Venezuela (1), Liberya (1), Meksika (1), Bulgaristan (1), Romanya (1), Belarus (1), Peru (1), İsrail (1).



Takımlardaki yabancı futbolcular



Süper Lig'de yer alan 18 takımdaki yabancı futbolcular şöyle:



Ankaragücü: Leandro Rodrigues (Brezilya), Leonardo İglesias (Arjantin), De Souza Santos (Brezilya), Mouaine Shaabani (Tunus), Jaba (Brezilya) Ankaraspor: Stefan Senecky (Slovakya), Dadoslav Batak (Sırbistan), Fredrik Risp (İsveç), Tita (Brezilya), Theo Weeks (Liberya), Neca (Portekiz), De Nigris (Meksika), Madiou Konate (Senegal)



Antalyaspor: Jaroslaw Pawel Bieniuk (Polonya), Piotr Dziewicki (Polonya),Ali Zitouni (Tunus), Serge Pacome Dijehoua (Fildişi Sahilleri), Joseph Ngwenya (Zimbabwe), Pavol Straka (Slovakya), Maynor Reve Suazo (Honduras)



Beşiktaş: Anthony Seriç (Hırvatistan), Bobo (Brezilya), Eduard Cisse (Fransa), Filip Holosko (Slovakya), Matias Delgado (Arjantin), Rodrigo Tello (Şili), Tomas Sivok (Çek Cumhuriyeti), Tomas Zapotocny (Çek Cumhuriyeti)



Bursaspor: Dimitar Ivankov (Bulgaristan), Adriano Bezerra (Brezilya), Fabricio Ramos Melo (Brezilya), Leandro Gomes (brezilya), Marcelo Rodrigues (Brezilya), Stelian Giani Kirita (Romanya), Maxim Romashchenko (Belarus), Ysrael Yanez Zuniga (Peru)



Denizlispor: Ivan Lietava (Slovakya), Daniel Braga (Brezilya), İrineu Calixto Couto (Brezilya), Darly Roberts (Trinidad Tobago), Renny Vega (Venezüela), Roman Krotochvil (Slovakya), Thomas Abraham (Çek Cumhuriyeti), Carlos Alberto (Brezilya)



Eskişehirspor: Vanje Iveca (Hırvatistan), Saffet Naderevic (Bosna Hersek), Durica Vucko (Hırvatistan), Stjepan Poljak (Hırvatistan), Ricardo Dos Santos Anderson (Brezilya), Kruno Lovrek (Hırvatistan), Süleyman Youla (Gine)



Fenerbahçe: Alex De Souza (Brezilya), Maldonado (Şili), Daniel Guiza (İspanya), Deivid De Souza (Brezilya), Diego Lugano (Uruguay), Edu (Brezilya), Joseco (İspanya), Roberto Carlos (Brezilya)



Galatasaray: Fernando Meira (Portekiz), Cassio Lincoln (Brezilya), Milan Baros (Çek Cumhuriyeti), De Santics (İtalya), Shabani Nonda (Kongo), Tobias Linderoth (İsveç), Harry Kewell (Avustralya)



Gaziantepspor: Christian Rodrigo Zurita (Arjantin), Armand Deumi Tchani (Kamerun), Andre Roberto Soares Da Silva Beto (Brezilya), Rodrigo Barbosa Tabata (Brezilya), Ivan Saraiva De Souza (Brezilya), Eduardo Pasheco (Brezilya) Gençlerbirliği: Nicolas Periç (Şili), Lamine Traore (Burkina Faso), El Saka (Mısır), Daniel Addo (Gana), Kahe (Brezilya), Bruce Djite (Avustralya),

James Troisi (Avustralyalı)



Hacettepe: Admir Azmy (Mısır), Admir Teli (Arnavutluk), Gilman Lika (Arnavutluk), Tozo (Brezilya), Sandro (Brezilya), François Zoko (Fildişi Sahilleri), Shaibu Yakubu (Gana), Xhevahir Sukaj (Arnavutluk)



İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Kenan Hasagiç (Bosna Hersek), Roberto Barbosa (Brezilya), Martin Robert Kus (Polonya), Marcus Cesario (Brezilya), Razundara Tjikuzu (Namibya), Adriano Nascimento (Brezilya), Gustave Bebbe Kamerun)



Kayserispor: Cesar Toledo (Paraguay), Franco Cangele (Arjantin), Julius Aghahowa (Nijerya), Salomon Olembe (Kamerun), Leonardo Escobar (Arjantin), Milan Puroviç (Karadağ), Süleyman Hamidou (Kamerun)



Kocaelispor: Dusan Andjelkovic (Sırbistan), Julio Cesar Mendes Moreira (Brezilya), Nenad Jestrovic (Sırbistan), Patrice Nzekou Nguenheu (Kamerun), Dorde Tutoriç (Sırbistan)

Konyaspor: Jefferson (Brezilya), Jonathan Kahne (Fransa), Da Silva (Brezilya), Milos Mihajlov (Sırbistan)



Sivasspor: Michael Petkoviç (Avustralya), Mamadou Diallo (Gine), Fabio Alves Da Silva Bilica (Brezilya), Kanfory Sylla (Gine), Sergio Pacheco de Oliveira (Brezilya), Pini Felix Balili (İsrail), Herve Germain Tum (Kamerun) Trabzonspor: Rigobert Song (Kamerun), Gustavo Colman (Arjantin), Hrvoje Cale (Hırvatistan), İbrahim Yattara (Gine), Tony Sylva (Senegal), Daouda jabi

(Gine).

