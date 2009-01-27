Kulüpler borç batağında

Turkcell Süper Lig'de mücadele eden 18 kulübün kesinleşen haciz ve icra borcu, 88 milyon 845 bin 937 TL'ye ulaştı.



Ligde en çok haciz ve icra borcu bulunan kulüp, 37 milyon 648 bin 271 TL ile Kocaelispor olurken, Beşiktaş, Ankaraspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Gençlerbirliği, Hacettepe, Kayserispor ve Sivasspor, borcu olmayan kulüpler olarak dikkati çekiyor.



3 büyükler arasında en çok haciz ve icra borcu bulunan kulüp ise Galatasaray. Sarı-kırmızılılar, 33 milyon 328 bin 410 TL ile en borçlu 2. kulüp konumunda bulunurken, Fenerbahçe'nin 1 milyon 488 bin 510 TL, Trabzonspor'un ise 2 milyon 312 bin 466 TL borcu gözüküyor.



Ligde yer alan diğer takımlardan ise Antalyaspor'un 2 milyon 231 bin 535 TL, Bursaspor'un 2 milyon 378 bin 348 TL, Denizlispor'un 988 bin 87 TL, Eskişehirspor'un 2 milyon 916 bin 271 TL, Gaziantepspor'un 3 milyon 213 bin 518 TL, Konyaspor'un 162 bin 618 TL ve Ankaragücü'nün de 2 milyon 177 bin 899 TL borcu bulunuyor.



BANK ASYA 1. LİG



Bank Asya 1. Lig'de mücadele eden 18 kulübün ise haciz ve icra borcu toplam 50 milyon 566 bin 524 TL'ye ulaşıyor.



Ligde en borçlu kulüp 12 milyon 762 bin 420 TL ile Samsunspor olurken, Adanaspor, Güngören Belediyespor, Kardemir Karabükspor ve Manisaspor, ligin borcu olmayan takımları olarak dikkati çekiyor.



Bu arada TFF 2. Lig'de yer alan 54 takımın toplam borcu 30 milyon 80 bin 179 TL'yi bulurken, TFF 3. Lig'de mücadele eden 52 takımın borcu ise 15 milyon 181 bin 962 TL'ye ulaşıyor.

