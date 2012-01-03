-Kulüpler Birliği Vakfı'ndan kınama İSTANBUL (A.A) - 03.01.2012 - Kulüpler Birliği Vakfı'ndan yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig kulüp başkanlarının son dönemde verdikleri beyanatların sadece kendi kurumsal ve şahsi görüşlerini yansıttığı, birliğin kurumsal karar ve görüşlerini yansıtmadığı bildirildi. Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Yardımcısı Hasan Akıncıoğlu imzasıyla yayımlanan açıklamada, ''Son günlerde spor kamuoyunun gündeminde yer alan ve birliğimizin kurumsal kimliği ile yapısına zarar veren ve zan altında bırakan mahiyetteki beyanat ve kritikleri üzüntü ile karşılıyor ve kınıyoruz'' denildi. Kulüpler Birliği Vakfı'nın, belli kural ve teamüllerle faaliyet gösteren Türk futbolunun önemli çatılarından bir tanesi olduğu kaydedilen açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Birliğimiz tüm kararlarını, yönetim veya icra kurulunda gerekli görüşmelerini tamamladıktan sonra demokratik bir sistem dahilinde alarak, bunları kamuoyu ve diğer ilgili mercilerle paylaşır. Yönetimimizi oluşturan Spor Toto Süper Lig'in değerli kulüp başkanlarının verdikleri beyanatlar, sadece kendi kurumsal veya şahsi görüşlerini yansıtmakta olup hiçbir ahvalde Kulüpler Birliği'nin kurumsal karar ve görüşlerini yansıtmamaktadır. Diğer taraftan, daha önce de kamuoyu ile paylaşıldığı üzere, TFF Disiplin Talimatının 58. Maddesi ile ilgili Kulüpler Birliği tarafından henüz bir yönetim veya icra kurulu kararı alınmamış ve dolayısıyla hiçbir kişi ve kurumla da paylaşılmamıştır. Ülkemiz futbolunun içerisinde bulunduğu mevcut hassas dönemde tüm kişi ve kurumları, kamuoyunda yanlış algılamalara sebebiyet vermeyecek sorumluluk ve hassasiyetle davranmaya davet ediyoruz.''