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Spor

Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Göksel Gümüşdağ

Kulüpler Birliği Olağan Genel Kurul toplantısında başkanlığı Göksel Gümüşdağ seçildi

06 Ağustos 2014 19:05

Kulüpler Birliği'nin yapılan Olağan Genel Kurulu'nda, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'nün başkanı Göksel Gümüşdağ seçildi.

Ntvspor.net'in haberine göre, başkanlığa seçilmesinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Göksel Gümüşdağ, "17 Süper Lig kulübü toplantı yaptık ve sağolsunlar onların desteği ile başkanlığa seçildim" dedi.

Yönetim Kurulu hakkında da bilgi veren Gümüşdağ, Eskişehirspor Başkanı Mesut Hoşcan'ın Başkan Vekilliği görevine devam edeceğini, Akhisar, Mersin İY, Bursaspor, Karabükspor, Balıkesirspor, Konyaspor ve sivasspor başkalarınin da 9 kişilik yönetimde yer alacağını vurguladı. Başkanlığı devraldığı İlhan Cavcav'a da teşekkür eden Göksel Gümüşdağ, "Onun destek ve duayenliğine her zaman ihtiyacımız olacak" diye konuştu.

 
Yönetimde 4 büyüklerden temsilci olmamasını da değerlendiren Gümüşdağ, "Bu konuda her zaman tevazu gösteriyorlar. Anadolu kulüplerinden olsun istiyorlar biz de bu konuda hiç sıkıntı yaşamadık" dedi.
 
Sözlerini "Türk futbolunun kaybolan marka değerine sadece biz kulüpler değil futbolun tüm paydaşlar katkı sağlamak zorunda" diye sürdüren Gümüşdağ projeleri olduğunu ve bunları birlikte görüşüp çalışacaklarını vurguladı.
 
Gümüşdağ çalışmaların içinde her zaman TFF'nin de yer alacağını kaydederek "TFF bu birliğin sürekli beraber çalışması gereken en önemli kurumdur. Bizler TFF Genel Kurul üyeliriyiz. Dolasıyla ortak çalışmalar daha da çoğalacak. Sadece TFF değil Spor Bakanlığımızı da diğer kurumları da ziyaret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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