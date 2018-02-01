Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı Fikret Orman

Kulüpler Birliği, Dursun Özbek'in Galatasaray başkanlığıyla birlikte vakfın başkanlığını kaybetmesinin ardından bugün yeni başkanını seçti.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantı başladı.
2018 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman yeni başkan oldu.
Dursun Özbek'in ayrılışının ardından bazı Süper Lig takımlarının başkanları, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın vakfın başkanlığına aday olması yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
(NTV)