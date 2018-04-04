Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı yapıldı

Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı Erol Bedir: \"Ana gündem Süper Lig A.Ş.\'ydi\"

\"İnşallah yasa çıkar ve futbolumuz daha ileriye gider\"

Ali DANAŞ - İbrahim ALİOĞLU/İSTANBUL,(DHA)

Kulüpler Birliği Vakfı, gündemdeki maddeleri görüşmek ve tartışmak için İstanbul Maslak\'ta bulunan Kulüpler Birliği ofisinde bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya; 18 Süper Lig kulüp yetkilileri dışında Türkiye Futbol Federasyonu adına TFF Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ve beraberindeki heyet katıldı.

BEDİR: \"ANA GÜNDEM SÜPER LİG A.Ş.\'YDİ\"

Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir, bu toplantının ardından basın mensuplarının karşısına geçti. Bedir, Servet Yardımcı\'nın kendilerine bir sunum yaptığını söyleyerek, \"Federasyondan Servet Yardımcı başkan bize 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığı için bize sunum yaptılar. Bu konuda kulüplerden destek istediler. Biz de seve seve vereceğimizi söyledik. Daha sonra gündemimize geçtik. En son torba yasayla çıkan vergiden altyapıya ve amatör branşlara yapılan harcamaların mahsup konusu gündeme geldi. Bu konuda kanun koyucuya teşekkür ederek, bunun kulüplerimizi ciddi anlamda rahatlatacağını istişare ettik. Sporda Şiddet Yasası ile ilgili Kulüpler Birliği\'nin ve kulüplerin görüşü alındıktan sonra çıkacak yasada katkılarımızı sunmaya çalıştık. Finansal Fair Play ve kulüplerimizin mali konularını konuştuk. Ana gündemimiz Süper Lig A.Ş.\'nin kurulmasıyla ilgili çalışmaydı. İleri ülkelerde İngiltere başta olmak üzere futbolu yöneten birlikler maalesef bizde yok. Bununla ilgili Süper Lig A.Ş.\'nin kurulması ve hali hazırdaki TFF\'nin yapmış olduğu birtakım görevlerin bu birliğe aktarılmasıyla ilgili yasa çalışması yönünde istişarelerde bulunduk. Kulüplerimizin yayın haklarının ve diğer haklarının pazarlanmasıyla ilgili borç batağında olan ya da ileride borç batağına girebilecek olan kulüplerimizin durumlarını konuştuk. Önümüzdeki sene UEFA standartlarına uygun bir şekilde dosyalarımızın hazırlanması gibi birçok başlığı konuştuk\" dedi.

\"İNŞALLAH YASA ÇIKAR VE FUTBOLUMUZ DAHA İLERİYE GİDER\"

Kulüpler Birliği\'nde bir değişim olduğundan bahseden Bedir, \"Son 5 yıldır futbolumuza yön vermeye, marka değerini her gün artırmaya çalışıp, bu marka değerini pazarlama konusunda söz sahibi olan bir örgüt haline geldik. İnşallah yasa çıkar da futbolumuz daha ileriye gider\" ifadelerini kullandı.

Sporda Şiddet Yasası ile ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştüklerini belirten Bedir, \"Bakan Osman Aşkın Bak teşrif edecek ve konuları son olarak tekrar gündeme getireceğiz. Bizim için önemli olan Süper Lig A.Ş.\'nin kurulması. Hükumetten, bakanımızdan beklentimiz bu çalışmalarımızın kanunlaşması\" diyerek sözlerini tamamladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Erol Bedir\'in açıklamaları