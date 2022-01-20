Kulüpler Birliği'nin yeni yayın ihalesi teklifine beIN Sports'tan ret

Kulüpler Birliği'nin yeni yayın ihalesi için 'Mevcut rakamla önümüzdeki sezon da devam edelim' teklifine beIN SPORTS'tan ret yanıtı geldi.

Süper Lig yayın ihalesi mevcut yayıncı kuruluşla 2021-2022 sezonu sonunda sona eriyordu. Yeni yayın ihalesiyle bekleyiş de sürüyor.

Fanatik'in haberine göre, Kulüpler Birliği yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a mevcut rakam üzerinden gelecek sezon da "devam edelim" talebinde bulundu. Yayıncı kuruluş beIN SPORTS ise kulüplerin "sözleşmeyi uzatalım" teklifini reddetti.

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un gelecek sezon Türkiye pazarından çıkması gündemde.

Yayın ihalesi ne zaman yapılacak?

TFF Başkanı Nihat Özdemir konuyla ilgili yakın zamanda bu açıklamayı yapmıştı...

"Kasım, aralık ve ocak içinde ihaleyi sonlandıracağız. Bir paketleme olacak. Danışma kurulu çalışmalar yapıyor. Çok yakın zamanda bir araya geleceğiz. Sürecin ne olacağını, 3 yıllık mı 5 yıllık mı yapalım, buna bakacağız. Bunun artı ve eksileri olabilir. Bunun kararını verip ilanımızı yapacağız, ne kadar çok talep gelirse o kadar etkili olacağına, kulüplerimize o kadar fayda getireceğine inanıyorum. Türkiye'deki ve dünyadaki ekonomik şartlar nedeniyle burada nasıl bir rakam çıkacağını tahmin etmenin zor olacağını düşünüyorum. İnşallah iyi bir rakamla bu işi sonlandıracağız. 2022-2023 sezonundan itibaren yeni yayıncı kuruluşla yolumuza devam edeceğiz"