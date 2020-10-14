T24 LogoT24 Logo
Spor

Kulüpler Birliği'nden 'seyirci' açıklaması: Sadece locaların açılmasıyla olmaz; umudumuz tribünlerin tamamına yayılması

"UEFA statlara yüzde 30'a kadar seyirci alınabileceğini söylüyor"

14 Ekim 2020 19:11

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, kulüplerde çok ciddi bir gelir azalması olduğunu ve locaların açılmasının bu konuda güzel bir adım olduğunu söyledi.

ETİKETLER

Kulüpler Birliğitaraftartaraftar stadyumstadyumstadyum seyirciSüper LigMehmet Sepil
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24