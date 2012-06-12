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Spor

Kulüpler Birliği başkanı belli oldu

Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığına, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal seçildi

12 Haziran 2012 19:23

Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığına Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal seçildi.
 
Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na (TFF) seçilmesiyle boşalan Türkiye Süper Lig Profesyonel Futbol Kulüpleri Vakfı Başkent'te toplandı.

Spor Toto Süper Lig'de yer alan 18 kulübün temsilcisinin katılımıyla yapılan toplantıya Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav başkanlık yaptı.

Toplantıda Kulüpler Birliği Vakfı'nın başkanlığına, Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal seçildi.

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