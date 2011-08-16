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Ekonomi

Kulüp hisselerinin performansı İSTANBUL (A.A)

16 Ağustos 2011 23:37

-Kulüp hisselerinin performansı İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Fenerbahçe ve Beşiktaş hisseleri günü yükselişle kapatırken, Galatarasay ve Trabzonspor hisseleri geriledi. Futbolda şike soruşturmasıyla ilgili gelişmelerin spor kulüplerinin borsada işlem gören hisselerine yansımaları bugün de devam etti. Fenerbahçe Sportif hisselerinin günlük değer artışı yüzde 5,09 olurken, Beşiktaş hisseleri de günü yüzde 1,36 yükselişle kapattı. Galatasaray Sportif hisseleri ise günlük bazda yüzde 0,69, Trabzonspor Sportif hisseleri de yüzde 2,94 değer kaybetti. Geçen haftaki kapanış fiyatları dikkate alındığında, haftanın ilk iki işlem günü sonunda Fenerbahçe Sportif hisselerindeki artış 26,11, Galatasaray hisselerindeki artış 15,56, Beşiktaş hisselerindeki artış yüzde 13,78, Trabzonspor hisselerindeki artış ise yüzde 11,24 olarak gerçekleşti.

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