-Kulüp hisselerinde yükseliş devam ediyor İSTANBUL (A.A) - 16.08.2011 - Futbolda şike soruşturmasıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun kulüpler hakkındaki kararını ertelemesiyle birlikte İMKB'de işlem gören kulüp hisseleri yükselişini sürdürüyor. İMKB'de işlem gören Fenerbahçe Sportif hisseleri dünkü kapanışa göre yüzde 7,41, Beşiktaş hisseleri yüzde 3,86, Galatasaray hisseleri yüzde 2,78, Trabzonspor hisseleri ise yüzde 1,63 oranında yükseldi. Cuma günkü kapanışa göre ise Fenerbahçe hisselerinde değer artışı yüzde 28,89 olurken, Galatasaray Sportif hisseleri yüzde 19,60, Trabzonspor Sportif hisseleri yüzde 16,48 ve Beşiktaş Futbol Yatırımları hisseleri de yüzde 16,58 oranında değer kazandı. Bugünkü artışlara rağmen, temmuz ayı başında başlatılan ''Futbolda Şike İddialarına'' yönelik soruşturmadan sonra İMKB'de işlem gören hisselerin kayıpları hala giderilemedi. Bu dakikalardaki fiyatlar dikkate alındığında, soruşturmanın başladığı güne göre Fenerbahçe Sportif'teki kayıp yüzde 18,60, Galatasaray Sportif'teki kayıp yüzde 21,28, Beşiktaş Futbol Yatırımları hisselerindeki kayıp yüzde 10,83 ve Trabzonspor Sportif'teki kayıp da yüzde 12,89 olarak görünüyor. Dün seans kapandıktan sonra, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, şike iddialarına yönelik soruşturmada adı geçen şüpheli kişi ve kulüplerle ilgili olarak bu aşamada bir hüküm verilmesinin doğru, adil ve hakkaniyete uygun olmayacağını, kararın, iddianamenin kabulü sonrası verileceğini açıklamıştı.