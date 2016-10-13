Kulüp menajeri kırmızı kart gören kaleciyi dövdü!

Gaziantep’te Amatör Lig’deki bir karşılaşmada maçın oynandığı sırada yedek kulübesinde kırmızı kart gören kaleci sakinleşmeyince kulüp menajerinden dayak yedi

Gaziantep’te Bölgesel Amatör Lig’de Şehitkamil Belediyesi ile Araban Belediyesi daha önce güvenlik gerekçesiyle ertelenen maçta karşı karşıya geldi.

posta.com.tr'nin haberine göre; maçın 12. dakikasına gelindiğinde Araban’dan Hurşit, Şehitkamil’den Halil İbrahim’in yüzüne tokat atması sonucu kırmızı kart gördü.

Karşılaşma 0-0 devam ederken 71. dakikada Şehitkamil Belediyespor’da forma giyen Kaleci Ramazan Kiraz bir pozisyon sonrası hakemin verdiği karara yedek kulübesinden tepki gösterdi.

Genç kaleci yardımcı hakemimn orta hakemi uyarması sonucu kırmızı kart gördü.

Bunun üzerine çılgına dönen genç kaleci sakinleşmeyince devreye kulüp menajeri girdi. Takımın menajeri olan Tahsin Okatan oyuncusunu kulağını çekerek ve tokat atarak sakinleştirmeye çalıştı.

Mücadele daha sonra kaldığı yerden devam ederken maç golsüz beraberlikle sonuçlandı.