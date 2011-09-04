-Kulu'da trafik kazası: 3 ölü KULU (A.A) - 04.09.2011 - Konya'nın Kulu ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Cafer Yıldırım (42) idaresindeki 06 LOR 33 plakalı otomobil, Kulu-Ankara karayolunun 5. kilometresinde şarampole yuvarlandı. Yanmaya başlayan otomobilde sıkışan Yıldız Yıldırım (46) ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi yanarak can verdi. Ağır yaralanan sürücü Yıldırım, Kulu Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Ankara'ya sevk edildi. Ölen iki kişinin kimliklerinin belirlenmesine çalışıldığı bildirildi.