-KULU'DA TRAFİK KAZASI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI KULU (A.A)- 07.10.2010 - Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Murat G. idaresindeki 06 MOS 31 resmi plakalı kamyonet, Ankara-Aksaray karayolu Kulu Makası yakınlarında, arızalandığı için yol kenarında park edilen 51 ES 490 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, kamyonette bulunan Bayram Gürbüz ile Oğuz Yüce olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Murat G. ile Güner Yıldırım yaralandı. Yaralılar ambulansla Ankara'daki hastanelere sevk edildi. Park halindeki sürücüsü Yaşar Ö'nün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.